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В Италии для полицейских закупили розовые маски: Профсоюз выступил с протестом

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Италия, Пятница 14 января 2022 14:47
В Италии для полицейских закупили розовые маски: Профсоюз выступил с протестом Фото: итальянская полиция (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции Лабмерто Джаннини с просьбой решить вопрос относительно закупленных средств защиты. По мнению правоохранителей, розовый цвет масок вредит имиджу институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы", - говорится в письме профсоюза.

Как стало известно, полицейские участки в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция получили средства индивидуальной защиты, которые нужно носить во время службы. Однако маски оказались розового цвета.

"Учитывая данную нами присягу необходимо, чтобы униформа носилась с приличием и уважением к институции. Особенно в исторический момент, когда растет неприятие к представителям охраны правопорядка, становится необходимым трезвый подход и уважение к одетой униформе " - говорится в письме профсоюза.

Итальянские полицейские уверены, что розовые маски не придают полиции авторитетности.

В связи с этим, полиция просит Джаннини о "немедленном вмешательстве, направленном на то, чтобы коллеги работали в масках другого цвета (белыми, синими, голубыми или черными)".

Напомним, Румыния с 8 января начала штрафовать за ношение тканевых масок. Теперь гражданам за такую маску грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

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