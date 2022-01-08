Румыния ввела штраф за ношение тканевых масок. Он составит 570 долларов

Румыния с 8 января начнет штрафовать за ношение тканевых масок. Теперь гражданам за такую маску грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на digi24.ro .

Как заявил министр внутренних дел Лучиан Боде, тканевая маска будет приравнена к отсутствию вообще какой-либо защиты.

"С субботы любой, кто ходит в общественном месте в тканевой маске, рискует быть оштрафованным на сумму до 2 500 леев. Как будто у него нет маски", - омтетил он.

Также сообщается, что до этого Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял одобрил новые ограничения для пятой волны коронавируса. В частности, в общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.

Маски могут не надевать дети до 5 лет; человек, который один находится в помещении; телеведущие и гости телестудий при соблюдении дистанции в три метра; священнослужители; те, кто занимается спортом или работает в тяжелых условиях.