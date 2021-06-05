В Италии за сутки сделали 600 тысяч прививок от коронавируса

В Италии за минувшие сутки, 4 июня, сделали 600 тысяч прививок от коронавируса. Это является рекордным показателем за один день.

Об этом сообщает издание ANSA .

Всего в Италии первую дозу вакцины получили более 24,3 млн человек, а завершили вакцинацию - 12,7 млн человек.

За день прививки получили 598 510 человек, из которых 444 639 получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

В трех регионах отменяют действие комендантского часа. Также в них разрешена работа ресторанов, баров, крытых бассейнов, тематических парков. К тому же, разрешено проводить ярмарки и фестивали.

Кроме того, правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки.

Добавим, что ранее власти Италии утвердили план смягчения карантина, который был введен из-за COVID.