В Италии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер подросток

В Италии 18-летняя девушка умерла после вакцинации от коронавируса. Ей сделали прививку препаратом AstraZeneca.

Региональные органы здравоохранения Италии проводят "дни открытых дверей" для вакцинации от COVID, чтобы избавиться от неиспользованных доз вакцины AstraZeneca.

Некоторые регионы пошли по этому пути, несмотря на рекомендацию правительства Италии о том, что вакцинация должна проводиться только для людей старше 60 лет, для которых риск ниже.

18-летняя Камилла Канепа сделала прививку в один из таких "дней открытых дверей", организованных в Лигурии, и быстро заболела. Несмотря на дважды проведенную операцию, она умерла 9 июня.

Вскрытие показало, что девушка умерла от кровоизлияния в мозг через 16 дней после прививки. Также позже выяснилось, что она страдала аутоиммунным заболеванием, что не позволило бы ей получить вакцину.

Однако медицинские работники, проводившие прививку, по-видимому, не знали о ее предварительном состоянии.