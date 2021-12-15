В Италии ввели обязательную COVID-вакцинацию для ряда профессий: кто в списке

В Италии сегодня, 15 декабря, вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий. В частности, это касается работников школ, сотрудников административных учреждений, правоохранителей, военных и спасательных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

"В среду в Италии вступили в силу ужесточенные требования к вакцинации от коронавируса, в соответствии с которыми школьный персонал, сотрудники администраций, полицейские, солдаты и спасатели должны пройти обязательную вакцинацию для продолжения работы", - пишет издание.

Решение об обязательной вакцинации работников этих профессий было принято в ноябре, с исключением для тех, кто имеет обоснованные медицинские противопоказания.

За отказ от прививки итальянцам грозят штрафы до 1 тысячи евро. Кроме того, таким людям не будет начисляться заработная плата.

Медики, на которых это требование распространилось еще раньше, должны будут привиться еще одной дозой через 9 месяцев после второй дозы.