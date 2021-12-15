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В Італії ввели обов'язкову COVID-вакцинацію для ряду професій: хто в списку

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Італія, Середа 15 грудня 2021 10:18
В Італії ввели обов'язкову COVID-вакцинацію для ряду професій: хто в списку Фото: в Італії ввели обов'язкову COVID-вакцинацію (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Італії сьогодні, 15 грудня, набула чинності вимога про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для ряду професій. Зокрема, це стосується працівників шкіл, співробітників адміністративних установ, правоохоронців, військових і рятувальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

"У середу в Італії набули чинності посилені вимоги до вакцинації від коронавірусу, відповідно до яких шкільний персонал, співробітники адміністрацій, поліцейські, солдати і рятувальники повинні пройти обов'язкову вакцинацію для продовження роботи", - пише видання.

Рішення про обов'язкову вакцинацію працівників цих професій було прийнято в листопаді, з винятком для тих, хто має обґрунтовані медичні протипоказання.

За відмову від щеплення італійцям загрожують штрафи до 1 тисячі євро. Крім того, таким людям не буде нараховуватися заробітна плата.

Медики, на яких ця вимога поширилася ще раніше, повинні будуть прищепитися ще однією дозою через 9 місяців після другої дози.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Італії прийняв рішення продовжити надзвичайний стан, яке було введено через коронавірус, ще на три місяці. Таким чином, режим НС в країні триватиме щонайменше до 31 березня.

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