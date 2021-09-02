Италия планирует вакцинировать 80% населения старше 12 лет до конца года

По словам Драги, приоритетом для страны является безопасное возвращение к обучению для студентов и школьников.

В частности, в Италии планируют расширить использование "зеленого пропуска", что, со своей стороны, вызвало протесты по всей стране.

Премьер-министр добавил, что экономика страны продолжает расти намного быстрее, чем это ожидалось, впрочем необходимо приложить усилия, чтобы в следующем году она росла стабильными и высокими темпами.