ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 09:47
Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Власти Италии рассматривают возможность продолжить введенное чрезвычайное положение до 31 января в связи с пандемией. Оно предоставляет правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, что обычно требует много времени.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, срок действия чрезвычайного положения заканчивается 15 октября, однако эпидемиологи предлагают продлить его на значительно более долгий срок. Этот вопрос обсуждался накануне на заседании правительства.

Отметим, в Италии за минувшие сутки зарегистрировали 1851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такой уровень инфицированных COVID-19 в последние дни является относительно стабильным.

Напомним, правительство Чехии приняло возвращение режима чрезвычайного положения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также правительство Израиля намерено ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Кроме того, правительство Финляндии приняло решение усилить карантин в стране с 8 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус карантин
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19