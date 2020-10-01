Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Власти Италии рассматривают возможность продолжить введенное чрезвычайное положение до 31 января в связи с пандемией. Оно предоставляет правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, что обычно требует много времени.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, срок действия чрезвычайного положения заканчивается 15 октября, однако эпидемиологи предлагают продлить его на значительно более долгий срок. Этот вопрос обсуждался накануне на заседании правительства.

Отметим, в Италии за минувшие сутки зарегистрировали 1851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такой уровень инфицированных COVID-19 в последние дни является относительно стабильным.

Напомним, правительство Чехии приняло возвращение режима чрезвычайного положения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также правительство Израиля намерено ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Кроме того, правительство Финляндии приняло решение усилить карантин в стране с 8 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.