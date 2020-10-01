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Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 09:47
Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Влада Італії розглядає можливість продовжити введений надзвичайний стан до 31 січня у зв'язку з пандемією. Він надає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури у прийнятті рішень, що зазвичай потребує багато часу.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, термін дії чинного положення про надзвичайний стан закінчується 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно довший строк. Це питання обговорювалось напередодні на засіданні уряду.

Зазначимо, в Італії за минулу добу зареєстрували 1851 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Такий рівень інфікованих COVID-19 в останні дні є відносно стабільним.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив повернення режиму надзвичайного стану на тлі погіршення ситуації з коронавірусом.

Також уряд Ізраїлю має намір ввести режим надзвичайного стану через ситуацію з захворюваністю на коронавірус.

Крім того, уряд Фінляндії прийняв рішення посилити карантин в країні з 8 жовтня через погіршення епідеміологічної ситуації.

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