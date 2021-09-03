UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Италия может ввести обязательную вакцинацию

Автор: Сергей Пышкин

Правление Италии может ввести обязательное вакцинирование среди своего населения. Эта новость вызвала возмущение среди лиц, выступающих против прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardain.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст свое разрешение на использование четырех препаратов.

Соответствующая новость вызвала протесты со стороны людей, выступающих против прививки. Также известно об угрозах к членам правления, вирусологам и чиновникам. Например, сегодня прокуратура Турина начала расследование касаемо угроз, которые были опубликованы в мессенджере Telegram и адресованы главе МИД Луиджи Ди Майо.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВакцинацияКоронавирус