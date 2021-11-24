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Италия вводит "супер зеленый пропуск". И сократит действие сертификатов до 9 месяцев

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Рим, Среда 24 ноября 2021 12:15
Италия вводит "супер зеленый пропуск". И сократит действие сертификатов до 9 месяцев Фото: Италия вводит "супер зеленый пропуск" (facebook com  EuropeanCommission)
Автор: Юлия Бойко

Правительство Италии готовит постановление о введении так называемого "супер зеленого пропуска" для того, чтобы сдержать распространение COVID-19. Его смогут получить вакцинированные и те, кто переболел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

Сообщается, что постановление может вступить в силу уже на следующей неделе. Таким образом, в стране будут действовать "зеленый пропуск" и "супер зеленый пропуск". Первый будет выдаваться при наличии только отрицательного теста на COVID, второй - тем, кто вакцинировался ли переболел.

После того, как постановление вступит в силу, только "супер зеленый пропуск" позволит посещать развлекательные и культурные мероприятия. Обычный разрешит людям находиться на рабочих местах.

Невакцинированным будет запрещено посещать бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы и спортивные залы, бассейны и тренажерные залы, горнолыжные курорты, дискотеки и игровые комнаты.

Кроме того, срок действия таких COVID-сертификатов может сократиться до 9 месяцев, но последнее слово в этом вопросе еще должно сказать итальянское правительство.

Также сообщается, что в Италии сокращается интервал для приема бустерной дозы. Теперь ее можно вводить через 5 месяцев после второй.

Напомним, ранее сообщалось, что Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило ревакцинацию от коронавируса.

Ожидается, что третьей дозой начнут прививать итальянцев в возрасте от 40 лет уже в декабре.

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