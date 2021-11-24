Италия вводит "супер зеленый пропуск". И сократит действие сертификатов до 9 месяцев

Правительство Италии готовит постановление о введении так называемого "супер зеленого пропуска" для того, чтобы сдержать распространение COVID-19. Его смогут получить вакцинированные и те, кто переболел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera .

Сообщается, что постановление может вступить в силу уже на следующей неделе. Таким образом, в стране будут действовать "зеленый пропуск" и "супер зеленый пропуск". Первый будет выдаваться при наличии только отрицательного теста на COVID, второй - тем, кто вакцинировался ли переболел.

После того, как постановление вступит в силу, только "супер зеленый пропуск" позволит посещать развлекательные и культурные мероприятия. Обычный разрешит людям находиться на рабочих местах.

Невакцинированным будет запрещено посещать бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы и спортивные залы, бассейны и тренажерные залы, горнолыжные курорты, дискотеки и игровые комнаты.

Кроме того, срок действия таких COVID-сертификатов может сократиться до 9 месяцев, но последнее слово в этом вопросе еще должно сказать итальянское правительство.

Также сообщается, что в Италии сокращается интервал для приема бустерной дозы. Теперь ее можно вводить через 5 месяцев после второй.