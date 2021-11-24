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Італія вводить "супер зелений пропуск". І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців

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Рим, Середа 24 листопада 2021 12:15
Італія вводить "супер зелений пропуск". І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців Фото: Італія вводить "супер зелений пропуск" (facebook com EuropeanCommission)
Автор: Юлія Бойко

Уряд Італії готує постанову про введення так званого "супер зеленого пропуску" для того, щоб стримати поширення COVID-19. Його зможуть отримати вакциновані і ті, хто перехворів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

Повідомляється, що постанова може набути чинності вже наступного тижня. Таким чином, в країні діятимуть "зелений пропуск" і "супер зелений пропуск". Перший буде видаватися при наявності тільки негативного тесту на COVID, другий - тим, хто вакцинувався чи перехворів.

Після того, як постанова набуде чинності, тільки "супер зелений пропуск" дозволить відвідувати розважальні та культурні заходи. Звичайний дозволить людям перебувати на робочих місцях.

Невакцинованим буде заборонено відвідувати бари, ресторани, кінотеатри, театри, стадіони і спортивні зали, басейни і тренажерні зали, гірськолижні курорти, дискотеки та ігрові кімнати.

Крім того, термін дії таких COVID-сертифікатів може скоротитися до 9 місяців, але останнє слово в цьому питанні ще має сказати італійський уряд.

Також повідомляється, що в Італії скорочується інтервал для прийому бустерної дози. Тепер її можна вводити через 5 місяців після другої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило ревакцинацію від коронавірусу.

Очікується, що третьою дозою почнуть прищеплювати італійців у віці від 40 років вже в грудні.

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