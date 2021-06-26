Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц

В Италии возросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.

В Италии за последний месяц резко увеличилось количество случаев коронавируса Delta ( B.1.617.2 ) и Kappa ( B.1.617.1). При этом вариант Delta становится доминирующим.

Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что за последний месяц заболеваемость этими штаммами коронавируса увеличилась почти на 17%.

"Случаи вариантов Каппа и Дельта выросли с 4,2% в мае до 16,8% в июне", - говорится в сообщении института.

Директор Департамента инфекционных заболеваний Анна Тереза ​​Паламара говорит, что ситуация с распространением этих штаммов вируса развивается довольно быстро.

"Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране, как и в остальной Европе, вариант вируса Delta становится доминирующим", - сказала она.