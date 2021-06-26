Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц
В Италии возросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.
Об этом сообщает Reuters.
В Италии за последний месяц резко увеличилось количество случаев коронавируса Delta (B.1.617.2) и Kappa (B.1.617.1). При этом вариант Delta становится доминирующим.
Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что за последний месяц заболеваемость этими штаммами коронавируса увеличилась почти на 17%.
"Случаи вариантов Каппа и Дельта выросли с 4,2% в мае до 16,8% в июне", - говорится в сообщении института.
Директор Департамента инфекционных заболеваний Анна Тереза Паламара говорит, что ситуация с распространением этих штаммов вируса развивается довольно быстро.
"Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране, как и в остальной Европе, вариант вируса Delta становится доминирующим", - сказала она.
В то же время по данным института, вариант коронавируса Alpha, который первоначально был обнаружен в Великобритании, остается наиболее распространенным в Италии. Он составляет 74,9% случаев заболеваемости.
Напомним, что вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.
Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Delta уже обнаружен и в Украине. Им заболели 2 пациента, которые вернулись из России.