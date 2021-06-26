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Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц

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Италия, Суббота 26 июня 2021 04:46
Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц Фото: в Италии возросла заболеваемость штаммами Delta и Kappa (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Италии возросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.

Об этом сообщает Reuters.

В Италии за последний месяц резко увеличилось количество случаев коронавируса Delta (B.1.617.2) и Kappa (B.1.617.1). При этом вариант Delta становится доминирующим.

Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что за последний месяц заболеваемость этими штаммами коронавируса увеличилась почти на 17%.

"Случаи вариантов Каппа и Дельта выросли с 4,2% в мае до 16,8% в июне", - говорится в сообщении института.

Директор Департамента инфекционных заболеваний Анна Тереза ​​Паламара говорит, что ситуация с распространением этих штаммов вируса развивается довольно быстро.

"Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране, как и в остальной Европе, вариант вируса Delta становится доминирующим", - сказала она.

В то же время по данным института, вариант коронавируса Alpha, который первоначально был обнаружен в Великобритании, остается наиболее распространенным в Италии. Он составляет 74,9% случаев заболеваемости.

Напомним, что вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Delta уже обнаружен и в Украине. Им заболели 2 пациента, которые вернулись из России.

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