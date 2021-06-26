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Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць

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Італія, Субота 26 червня 2021 04:46
Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць Фото: в Італії зросла захворюваність штамами Delta і Kappa (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Італії зросла захворюваність штамами коронавірусу Delta і Kappa, які були вперше виявлені в Індії. За останній місяць хворих стало більше на 16,8%.

Про це повідомляє Reuters.

В Італії за останній місяць різко збільшилася кількість випадків коронавірусу Delta (B.1.617.2) і Kappa (B.1.617.1). При цьому варіант Delta стає домінуючим.

Національний інститут охорони здоров'я Італії повідомляє, що за останній місяць захворюваність цими штамами коронавірусу збільшилася майже на 17%.

"Випадки варіантів Каппа і Дельта зросли з 4,2% у травні до 16,8% у червні", - йдеться в повідомленні інституту.

Директор Департаменту інфекційних захворювань Анна Тереза Паламара каже, що ситуація з поширенням цих штамів вірусу розвивається досить швидко.

"Наш епідеміологічний моніторинг показує швидко розвивається картину, яка підтверджує, що в нашій країні, як і в решті Європи, варіант вірусу Delta стає домінуючим", - сказала вона.

У той же час за даними Інституту, варіант коронавірусу Alpha, який спочатку був виявлений у Великобританії, залишається найбільш поширеним в Італії. Він становить 74,9% випадків захворюваності.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.

Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Delta вже виявлений і в Україні. Їм захворіли 2 пацієнти, які повернулися з Росії.

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