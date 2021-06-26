Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць

В Італії зросла захворюваність штамами коронавірусу Delta і Kappa, які були вперше виявлені в Індії. За останній місяць хворих стало більше на 16,8%.

В Італії за останній місяць різко збільшилася кількість випадків коронавірусу Delta ( B.1.617.2 ) і Kappa ( B.1.617.1). При цьому варіант Delta стає домінуючим.

Національний інститут охорони здоров'я Італії повідомляє, що за останній місяць захворюваність цими штамами коронавірусу збільшилася майже на 17%.

"Випадки варіантів Каппа і Дельта зросли з 4,2% у травні до 16,8% у червні", - йдеться в повідомленні інституту.

Директор Департаменту інфекційних захворювань Анна Тереза Паламара каже, що ситуація з поширенням цих штамів вірусу розвивається досить швидко.

"Наш епідеміологічний моніторинг показує швидко розвивається картину, яка підтверджує, що в нашій країні, як і в решті Європи, варіант вірусу Delta стає домінуючим", - сказала вона.