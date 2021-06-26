Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць
В Італії зросла захворюваність штамами коронавірусу Delta і Kappa, які були вперше виявлені в Індії. За останній місяць хворих стало більше на 16,8%.
Про це повідомляє Reuters.
В Італії за останній місяць різко збільшилася кількість випадків коронавірусу Delta (B.1.617.2) і Kappa (B.1.617.1). При цьому варіант Delta стає домінуючим.
Національний інститут охорони здоров'я Італії повідомляє, що за останній місяць захворюваність цими штамами коронавірусу збільшилася майже на 17%.
"Випадки варіантів Каппа і Дельта зросли з 4,2% у травні до 16,8% у червні", - йдеться в повідомленні інституту.
Директор Департаменту інфекційних захворювань Анна Тереза Паламара каже, що ситуація з поширенням цих штамів вірусу розвивається досить швидко.
"Наш епідеміологічний моніторинг показує швидко розвивається картину, яка підтверджує, що в нашій країні, як і в решті Європи, варіант вірусу Delta стає домінуючим", - сказала вона.
У той же час за даними Інституту, варіант коронавірусу Alpha, який спочатку був виявлений у Великобританії, залишається найбільш поширеним в Італії. Він становить 74,9% випадків захворюваності.
Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.
Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Delta вже виявлений і в Україні. Їм захворіли 2 пацієнти, які повернулися з Росії.