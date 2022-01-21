Ивано-Франковская область переходит в "красную зону": названа дата

Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова в Telegram .

Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал министр.

Ограничения "красной зоны"

Так, в "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в заведения будут пускать вакцинированных посетителей или при наличии результатов теста, сделанного за 72 часа.

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