Ивано-Франковская область переходит в "красную зону": названа дата
Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова в Telegram.
Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал министр.
Ограничения "красной зоны"
Так, в "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в заведения будут пускать вакцинированных посетителей или при наличии результатов теста, сделанного за 72 часа.
То же самое касается:
- торгово-развлекательных центров,
- гостиниц,
- кинотеатров и других учреждений культуры,
- спортзалов,
- субъектов проводящих торговое и бытовое обслуживание,
- рынков,
- плановых мероприятий по госпитализации.
Напомним, на сегодняшний день в "оранжевой зоне" находятся восемь областей.