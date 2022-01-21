Івано-Франківська область переходить у "червону зону": названо дату
Івано-Франківська область переходить в "червону зону" адаптивного карантину. Нові обмеження почнуть діяти з 24 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова в Telegram.
Таке рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00: 00 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - написав міністр.
Обмеження "червоної зони"
Так, в "червоній зоні" заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів, якщо 100% персоналу вакциновані. При тому в заклади пускатимуть вакцинованих відвідувачів або за наявності результатів тесту, зробленого за 72 години.
Те ж саме стосується:
- торгово-розважальних центрів,
- готель,
- кінотеатрів та інших закладів культури,
- спортзал,
- суб'єктів які проводять торговельне та побутове обслуговування,
- ринок,
- планових заходів щодо госпіталізації.
Нагадаємо, на сьогоднішній день у" помаранчевій зоні " знаходяться вісім областей.