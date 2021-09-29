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В Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены на 70%

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Ивано-Франковск, Среда 29 сентября 2021 13:22
В Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены на 70% Фото: в Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены на 70% (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковске больницы, которые принимают больных коронавирусом, уже заполнены на 70%. Местные власти предупреждают о приближении к "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"С сентября видим стремительный рост заболеваемости. Наполненность наших больниц сейчас - 70%. Они работают на полные возможности. Уже идет речь, чтобы открывать для COVID-больных дополнительные отделения", - написал Марцинкив.

По его словам, вакцинированные составляют лишь 2% от всех пациентов.

"С такими условиями "красная зона" не за горами. Если же мы туда попадем, в силу вступят новые ограничения", - отметил Марцинкив.

Мэр добавил, что в случае введения "красной" зоны карантина в городе заведения питания будут доступны только для людей с COVID-сертифікатими (то есть и работник и посетитель должны быть привиты двумя дозами вакцины).

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