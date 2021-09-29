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В Івано-Франківську COVID-лікарні заповнені на 70%

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Івано-Франківськ, Середа 29 вересня 2021 13:22
В Івано-Франківську COVID-лікарні заповнені на 70% Фото: в Івано-Франківську COVID-лікарні заповнені на 70% (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківську лікарні, які приймають хворих коронавірусом, вже заповнені на 70%. Місцева влада попереджає про наближення до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"З вересня бачимо стрімке зростання захворюваності. Наповненість наших лікарень зараз - 70%. Вони працюють на повні можливості. Вже йде мова, щоб відкривати для COVID-хворих додаткові відділення", - написав Марцинків.

За його словами, вакциновані від коронавірусу складають лише 2% від всіх пацієнтів.

"З такими умовами "червона зона" не за горами. Якщо ж ми туди потрапимо, чинності наберуть нові обмеження", - зазначив Марцинків.

Мер додав, що у випадку введення "червоної" зони карантину у місті заклади харчування будуть доступні тільки для людей із COVID-сертифікатими (тобто і працівник і відвідувач мають бути щеплені двома дозами вакцини).

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