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В Ивано-Франковске все школы и детсады завтра продолжат работу в обычном режиме, - мэр

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Среда 22 сентября 2021 15:21
В Ивано-Франковске все школы и детсады завтра продолжат работу в обычном режиме, - мэр Фото: все школы Ивано-Франковска продолжат работать (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Завтра в Украине начнет действовать "желтая зона" карантина. Однако все школы в Ивано-Франковской области продолжат работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook.

По его словам, сейчас достаточно вакцинированных сотрудников во всех учебных заведениях города.

"Все школы и садики вакцинированы и работают в привычном режиме! Спасибо за понимание", - написал мэр.

В то же время, в комментариях опубликовали информацию, распространенную местными властями, что три школы и шесть детсадов не завершили вакцинацию сотрудников.

На что Марцинкив ответил: "то было вчера, сегодня все (вакцинированы, - ред.)".

Ранее сообщалось, что в "желтой" зоне адаптивного карантина в Украине школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение. А не прекращать образовательный процесс.

Напомним, ранее стало известно, что украинским школам якобы запретили работать дистанционно в "желтой" зоне карантина.

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