В Івано-Франківську всі школи і дитсадки завтра продовжать роботу у звичайному режимі, - мер

Завтра в Україні почне діяти "жовта зона" карантину. Однак всі школи в Івано-Франківській області продовжать працювати в звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа в Facebook .

За його словами, наразі достатньо вакцинованих співробітників в усіх навчальних закладах міста.

"Всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі! Дякую за розуміння", - написав мер.

Водночас, в коментарях опублікували інформацію, поширену місцевою владою, що три школи та шість дитсадків не завершили вакцинацію співробітників.

На що Марцинків відповів: "то було вчора, сьогодні всі (вакциновані, - ред.)".