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Для избежания "дистанционки". ВОЗ призвала вводить COVID-тестирование в школах

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Копенгаген, Пятница 02 июля 2021 16:16
Для избежания "дистанционки". ВОЗ призвала вводить COVID-тестирование в школах Фото: ВОЗ советует вводить COVID-тестирование в школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вводить в школах тестирование на коронавирус, даже если в учреждении не зафиксирована вспышка COVID-19. Организация считает, что таким образом удастся избежать негативных последствий дистанционного обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today Online.

До этого организация рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавируса, но теперь ВОЗ советует проводить тестирование методом ПЦР или с помощью быстрых тестов на антиген даже при отсутствии случаев COVID.

"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и не прибегать к закрытию школ", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как отметил Клюге, закрытие школ "оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

"Мы не можем позволить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития", - добавил он.

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