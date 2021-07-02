Для уникнення "дистанційки". ВООЗ закликала вводити COVID-тестування в школах

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вводити у школах тестування на коронавірус, навіть якщо у закладі не зафіксовано спалаху COVID-19. Організація вважає, що таким чином вдасться уникнути негативних наслідків дистанційного навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Today Online .

До цього організація рекомендувала робити скринінг у школах тільки в тому випадку, якщо там виявили випадки коронавірусу, але тепер ВООЗ радить проводити тестування методом ПЛР або за допомогою швидких тестів на антиген навіть за відсутності випадків COVID.

"Літні місяці надають урядам цінну можливість прийняти правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і не вдаватися до закриття шкіл", - сказав глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Як наголосив Клюге, закриття шкіл "справляє згубний вплив на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".

"Ми не можемо дозволити, щоб пандемія позбавляла дітей можливості їх навчання і розвитку", - додав він.