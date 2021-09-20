Как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации: ответ Минцифры
Фото: стало известно, как избежать ограничений при медотводе от COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине с усилением карантина будут вводиться ограничения для непривитых от коронавируса. Однако они не будут касаться людей, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Так, на вопрос журналиста РБК-Украина, как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации, в ведомстве ответили, что таким категориям лиц необходимо сформировать COVID-сертификат на основе полученного отрицательного результата ПЦР-теста.
Напомним, РБК-Украина также рассказали, что переболевшие на коронавирус смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре.
Кроме того, стало известно кто и при каком условии может получить COVID-сертификат вакцинации.