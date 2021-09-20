Как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации: ответ Минцифры

Фото: стало известно, как избежать ограничений при медотводе от COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине с усилением карантина будут вводиться ограничения для непривитых от коронавируса. Однако они не будут касаться людей, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве цифровой трансформации.