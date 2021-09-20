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Когда переболевшие смогут получить COVID-сертификат: названа возможная дата

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Понедельник 20 сентября 2021 13:49
Когда переболевшие смогут получить COVID-сертификат: названа возможная дата Фото: COVID-сертификат для переболевших коронавирусом будет доступен в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификата не будет отличий по цвету.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Для переболевших COVID-сертификат будет доступен с октября. Как раз в активной разработке. Не будет отличий в цвете, так как речь не о вакцине и прививках. У переболевших будут антитела от болезни. То есть это те, кто не вакцинировались еще, но переболели уже", - заявили в Минцифре.

Напомним, COVID-сертификаты смогут получить вакцинированные, переболевшие или имеющие негативный ПЦР-тест украинцы.

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