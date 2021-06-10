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Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма

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Израиль, Четверг 10 июня 2021 22:03
Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма Фото: Израиль решил открыться для индивидуального туризма (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля 2021 года решила открыться для индивидуального туризма. Однако попасть в Израиль смогут только туристы с иммунитетом к коронавирусу.

Об этом сообщил newsru.co.il.

Как отметила министр, решение об открытии индивидуального туризма было согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел Израиля. Въезд будет разрешен туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, или же переболевшим COVID-19.

В то же время глава МВД Израиля Арье Дери заявил, что принял решение разрешить въезд иностранным туристам по упрощенной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список таких стран будет еженедельно обновляться Минздравом.

Новые правила въезда в Израиль будут опубликованы позже. Сейчас в Израиль пропускают организованные группы иностранных туристов.

Напомним, с 11 июня вакцинированные украинцы смогут попасть в Венгрию. Однако для этого нужно иметь международное свидетельство о вакцинации.

Также РБК-Украина писало, что еще одна страна согласилась пропускать вакцинированных украинцев.

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