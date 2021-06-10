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Ізраїль з 1 липня відкриється для індивідуального туризму

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Ізраїль, Четвер 10 червня 2021 22:03
Ізраїль з 1 липня відкриється для індивідуального туризму Фото: Ізраїль вирішив відкритися для індивідуального туризму (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня 2021 року вирішила відкритися для індивідуального туризму. Однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

Про це повідомило newsru.co.il.

Як зазначила міністр, рішення про відкриття індивідуального туризму було узгоджено з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю. В'їзд буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на COVID-19.

Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗом.

Нові правила в'їзду в Ізраїль будуть опубліковані пізніше. Наразі в Ізраїль пропускають організовані групи іноземних туристів.

Нагадаємо, з 11 червня вакциновані українці зможуть потрапити до Угорщини. Однак для цього потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Також РБК-Україна писало, що ще одна країна погодилася пропускати вакцинованих українців.

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