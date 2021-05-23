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Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения

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Тель-Авив, Воскресенье 23 мая 2021 20:45
Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения Фото: Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение снять все карантинные ограничения, которые были введены на территории страны из-за пандемии коронавируса. Меры будут сняты с 1 июня.

Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

В ведомстве отметили, что карантинные ограничения в Израиле будут отменены, поскольку в стране уровень заболеваемости коронавируса стал низким. При этом данная тенденция сохраняется уже длительное время, несмотря на смягчения карантина и работу образовательных учреждений.

В Израиле после отмены карантина исчезнет необходимость в "зеленых паспортах", также будут отменены ограничения "фиолетового стандарта".

Однако жители страны будут обязаны носить маски в закрытых помещениях.

Напомним, Израиль может запретить своим гражданам путешествовать в другие страны, в том числе в Украину. Такое решение могут принять из-за угрозы завоза новых штаммов коронавируса.

Кроме того, в Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса, даже у тех, кто вакцинировался от COVID.

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