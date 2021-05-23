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Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження

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Тель-Авів, Неділя 23 травня 2021 20:45
Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження Фото: Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу. Заходи будуть зняті з 1 червня.

Про це повідомляє видання NEWSru.co.il.

У відомстві зазначили, що карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності коронавірусу став низьким. При цьому дана тенденція зберігається вже тривалий час, незважаючи на пом'якшення карантину і роботу освітніх установ.

В Ізраїлі після скасування карантину зникне необхідність в "зелених паспортах", також будуть скасовані обмеження"фіолетового стандарту".

Однак жителі країни будуть зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях.

Нагадавши, Ізраїль може заборонити своїм громадянам подорожувати в інші країни, в тому числі в Україну. Таке рішення можуть прийняти через загрозу завезення нових штамів коронавірусу.

Крім того, в Ізраїлі заявили про виявленні випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу, навіть у тих, хто вакцинувався від COVID.

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