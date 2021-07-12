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Израиль будет вакцинировать третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом

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Израиль, Понедельник 12 июля 2021 18:36
Израиль будет вакцинировать третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом Фото: Израиль будет вакцинировать третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение вакцинировать лиц с ослабленным иммунитетом третьей дозой вакцины. Известно, что в этом случае будет использоваться американская вакцина Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что недавно Минздрав страны сообщал о снижении эффективности препарата Pfizer на фоне распространения в стране штамма "Дельта". Впрочем, вакцина и в дальнейшем имеет 93% эффективности в случаях тяжелого течения заболевания.

В частности, министерство отметило, что планирует ввести обязательную третью дозу для пожилых лиц со слабым иммунитетом. Сейчас страна также поднимает вопрос относительно того, стоит ли распространять соответствующую рекомендацию на всех граждан Израиля.

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