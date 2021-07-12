Ізраїль вакцинуватиме третьою дозою людей з послабленим імунітетом

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення вакцинувати осіб з послабленим імунітетом третьою дозою вакцини. Відомо, що в цьому випадку використовуватиметься американська вакцина Pfizer.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Варто відзначити, що нещодавно МОЗ країни повідомляло про зниження ефективності препарату Pfizer на фоні поширення в країні штаму "Дельта". Втім, вакцина і надалі має 93% ефективності у випадках тяжкого перебігу захворювання.

Зокрема, міністерство відзначило, що планує запровадити обов’язкову третю дозу для літніх осіб зі слабким імунітетом. Наразі країна також порушує питання стосовно того, чи варто поширювати відповідну рекомендацію на усіх громадян Ізраїлю.