Израиль будет впускать вакцинированных туристов в страну с 19 сентября

С 19 сентября Израиль открывает границы для вакцинированных туристов. Чтобы попасть в страну необходимо предъявить подтверждение второй вакцины, которая была признана Минздравом страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Уже с 19 сентября, группы вакцинированных иностранных туристов смогут попасть в Израиль. После приземления они будут обязаны сдать тест на выявление заболевания и продемонстрировать подтверждение получения второй или же третьей вакцины.

Отмечается, что в Израиль будут пускать только тех туристов, которые прибыли из стран, что квалифицированы Минздравом, как "желтые" и "оранжевые".

Правительство разрешило турагентам и туроператором организовывать группы туристов от пяти до тридцати человек.