Ізраїль впускатиме вакцинованих туристів до країни з 19 вересня

З 19 вересня Ізраїль відкриває кордони для вакцинованих туристів. Аби потрапити до країни необхідно пред’явити підтвердження другої вакцини, що була визнана МОЗ країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Вже з 19 вересня, групи вакцинованих іноземних туристів матимуть змогу потрапити до Ізраїлю. Після приземлення вони будуть зобов’язанні здати тест на виявлення захворювання й продемонструвати підтвердження отримання другої, або ж третьої вакцини.

Зазначається, що до Ізраїлю пускатимуть лише тих туристів, які прибули з країн, що кваліфіковані МОЗ, як "жовті" й "помаранчеві".

Уряд дозволив турагентам й туроператором організовувати групи туристів від п’яти до тридцяти осіб.