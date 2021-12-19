Израиль добавил несколько европейских стран в красный список из-за штамма "Омикрон"

Израиль добавил несколько европейских стран в красный список, запрещая въезд в страну. Такое решение приняло правительство из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Правительство Израиля в воскресенье запретило своим гражданам путешествовать в несколько европейских стран, чтобы предотвратить распространение штамма "Омикрон". Такие ограничения уже затронули большинство африканских стран, а также Великобританию и Данию.

Теперь в красном списке оказались Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Норвегия, Швеция, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Министерство здравоохранения Израиля также рекомендовало добавить в этот красный список США, Германию, Бельгию, Венгрию, Италию, Марокко, Португалию, Швейцарию и Турцию. Последние предложение еще не утверждено правительством.

Премьер-министр Нафтали Беннетт отметил, что ограничения на поездки необходимы, чтобы не прибегать к новым ограничениям.

Путешественникам из стран, занесенных в красный список, въезд в Израиль запрещен, за некоторыми исключениями. Граждане Израиля, приехавшие из этих стран, должны будут пройти карантин в течение недели.