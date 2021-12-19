Израиль добавил несколько европейских стран в красный список из-за штамма "Омикрон"
Израиль добавил несколько европейских стран в красный список, запрещая въезд в страну. Такое решение приняло правительство из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Правительство Израиля в воскресенье запретило своим гражданам путешествовать в несколько европейских стран, чтобы предотвратить распространение штамма "Омикрон". Такие ограничения уже затронули большинство африканских стран, а также Великобританию и Данию.
Теперь в красном списке оказались Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Норвегия, Швеция, а также Объединенные Арабские Эмираты.
Министерство здравоохранения Израиля также рекомендовало добавить в этот красный список США, Германию, Бельгию, Венгрию, Италию, Марокко, Португалию, Швейцарию и Турцию. Последние предложение еще не утверждено правительством.
Премьер-министр Нафтали Беннетт отметил, что ограничения на поездки необходимы, чтобы не прибегать к новым ограничениям.
Путешественникам из стран, занесенных в красный список, въезд в Израиль запрещен, за некоторыми исключениями. Граждане Израиля, приехавшие из этих стран, должны будут пройти карантин в течение недели.
Сейчас в Израиле выявлено более 440 случаев коронавируса "Омикрон".
Напомним, что Израиль заявил о пятой волне коронавируса. В связи с этим страна ввела новые ограничения.