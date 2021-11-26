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Израиль на грани чрезвычайной ситуации. Премьер обеспокоен из-за нового штамма COVID

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Израиль, Пятница 26 ноября 2021 12:36
Израиль на грани чрезвычайной ситуации. Премьер обеспокоен из-за нового штамма COVID Фото: в Израиле обеспокоены из-за обнаружения нового штамма COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в стране. Болезнь зафиксировали у гражданина, который вернулся из республики Малави.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В пятницу, 26 ноября, Беннетт провел экстренное совещание, чтобы обсудить мутацию вируса и последствия, которые она может иметь для государства Израиль.

"Несколько недель назад, когда мы проводили национальные учения "Омега" для нового сценария с летальным исходом, это могло показаться несколько отстраненным. Излишне говорить, что это один из самых важных шагов, который подготовил нас именно к той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - сказал премьер.

Напомним, в ноябре в столице Израиля Иерусалиме проходили учения "Омега", которые организованы для подготовки к возможной волне смертельного штамма коронавируса. Обучение проходит в формате военизированной игры.

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