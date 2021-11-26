Ізраїль на межі надзвичайної ситуації. Прем'єр занепокоєний через новий штам COVID

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації через новий штам коронавірусу B.1.1.529, який виявили в країні . Хворобу зафіксували у громадянина, який повернувся з республіки Малаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

У п'ятницю, 26 листопада, Беннетт провів екстрену нараду, щоб обговорити мутацію вірусу та наслідки, які вона може мати для держави Ізраїль.

"Кілька тижнів тому, коли ми проводили національні навчання "Омега" для нового сценарію з летальним кінцем, це могло здатися дещо відстороненим. Зайве говорити, що це один із найважливіших кроків, який підготував нас саме до тієї ситуації, в якій ми перебуваємо зараз", - сказав прем'єр.