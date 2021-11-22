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Израиль начал вакцинацию детей старше 5 лет

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Понедельник 22 ноября 2021 21:48
Израиль начал вакцинацию детей старше 5 лет Фото: Израиль начал вакцинацию детей старше 5 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

Согласно данным Минздрава, к ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.

Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, однако COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе.

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