Израиль начал вакцинацию детей старше 5 лет

В Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения.

Отмечается, что половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

Согласно данным Минздрава, к ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.

Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, однако COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе.