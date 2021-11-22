ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ізраїль почав вакцинацію дітей старше 5 років

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 21:48
Ізраїль почав вакцинацію дітей старше 5 років Фото: Ізраїль почав вакцинацію дітей старше 5 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer/BioNtech. Останнім часом в країні збільшилась кількість випадків зараження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що половина від кількості зареєстрованих випадків зараження за останні кілька днів - припадає на дітей віком до 11 років. В цій віковій категорії перебуває до 9,4 млн мешканців Ізраїлю.

Згідно з даними МОЗ, до листопада на цю групу припало більше третини нових випадків. Вчені мають сумніви щодо того, що Ізраїль зможе досягти колективного імунітету, якщо дітям не запровадять вакцинацію. Водночас політики стверджують, що щеплення насамперед необхідне для захисту індивідуального здоров’я, а не для припинення передачі вірусу.

Попри те, що більшість дітей не має жодних симптомів під час хвороби, однак COVID-19 може нести ризики в більш довгостроковій перспективі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус