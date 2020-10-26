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Израиль в ноябре начнет клинические испытания вакцины от коронавируса

Новина українською → Израиль, Понедельник 26 октября 2020 04:41
Израиль в ноябре начнет клинические испытания вакцины от коронавируса Фото: вакцина от коронавируса (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В следующее воскресенье, 1 ноября, в Израиле начнется третий этап испытания потенциальной вакцины от коронавируса. Потенциальную вакцину будут испытывать на людях.

Об этом сообщает Times of Israel.

Клинические испытания потенциальной израильской вакцины от COVID-19 будут длиться до весны следующего года. Испытания будут проводить в три этапа.

На первом этапе, который начнется на следующей неделе, примет участие 80 добровольцев. Этот этап продлится в течение ноября. Если добровольцы хорошо отреагируют на вакцину и у них появятся антитела к коронавирусу, то начнется второй этап.

Во втором этапе тестирования будут принимать участие 960 человек. Он должен начаться уже в начале декабря. В случае положительных результатов третий этап тестирования вакцины начнется в апреле-мае 2021 года. К третьему этапу планируют привлечь 30 тысяч добровольцев.

Если вакцина пройдет все этапы испытания и будут отсутствовать существенные побочные эффекты, то ее разрешат использовать массово.

Напомним, на днях возобновились клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson. Испытания останавливали из-за заболевания одного из добровольцев.

Кроме того, в ВОЗ назвали условие, при котором позволят применять вакцину от коронавируса, которая еще не прошла все испытания.

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