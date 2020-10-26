Ізраїль у листопаді почне клінічні випробування вакцини від коронавірусу

Наступної неділі, 1 листопада, в Ізраїлі почнеться третій етап випробування потенційної вакцини від коронавірусу. Потенційну вакцину будуть випробовувати на людях.

Про це повідомляє Times of Israel.

Клінічні випробування потенційної ізраїльської вакцини від COVID-19 будуть тривати до весни наступного року. Випробування проводитимуть у три етапи.

На першому етапі, який почнеться наступного тижня, братиме участь 80 добровольців. Цей етап триватиме протягом листопада. Якщо добровольці добре відреагують на вакцину і в них з'являться антитіла до коронавірусу, то почнеться другий етап.

У другому етапі тестування братиме участь 960 осіб. Він має початися вже на початку грудня. У разі позитивних результатів третій етап тестування вакцини почнеться у квітні-травні 2021 року. До третього етапу планують залучити 30 тисяч добровольців.

Якщо вакцина пройде всі етапи випробування та будуть відсутні суттєві побічні ефекти, то її дозволять використовувати масово.

Нагадаємо, днями відновилися клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія Johnson & Johnson. Випробування зупиняли через захворювання одного з добровольців.

Крім того, у ВООЗ назвали умову, за якої дозволять застосовувати вакцину від коронавірусу, яка ще не пройшла всі випробування.