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Израиль обязал всех прибывших в страну делать ПЦР-тест в аэропорту

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Израиль, Вторник 22 июня 2021 22:52
Израиль обязал всех прибывших в страну делать ПЦР-тест в аэропорту Фото: всех прибывших в Израиль обязали делать ПЦР-тест (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет анонсировал меры для сдерживания распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". Сейчас Израиль вводит обязательный масочный режим в аэропорту и ПЦР-тест для прибывших.

Об этом сообщила пресс-служба премьера Израиля.

"С этого момента каждый, кто находится в аэропорту имени Бен-Гуриона, обязан все время носить маску, и точка. Никаких исключений. 100% людей, въезжающих в Израиль, будут делать ПЦР-тест", - сказал Бенет.

Израильский премьер отметил, что количество пунктов тестирования в аэропорту увеличили с 30 до 70.

"Мы знаем об очередях, видели их, поэтому я распорядился увеличить количество пунктов тестирования, и это уже сделано", - сообщил глава правительства.

Кроме того, Бенет призвал израильтян без необходимости не выезжать за границу. Сейчас это только рекомендация, а не требование со стороны правительства.

"На данном этапе прошу: если вам необязательно ехать за границу, откажитесь от поездки. Неотложные поездки - это одно, но если нет необходимости, путешествуйте по Израилю, у нас прекрасная страна", - подчеркнул он.

Напомним, с 1 июля Израиль планирует разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам.

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