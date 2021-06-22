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Ізраїль зобов'язав всіх прибулих в країну робити ПЛР-тест в аеропорту

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Ізраїль, Вівторок 22 червня 2021 22:52
Ізраїль зобов'язав всіх прибулих в країну робити ПЛР-тест в аеропорту Фото: всіх прибулих в Ізраїль зобов'язали робити ПЛР-тест (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет анонсував заходи для стримування поширення штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Наразі Ізраїль вводить обов'язковий масковий режим в аеропорту та ПЛР-тест для прибулих.

Про це повідомила прес-служба прем'єра Ізраїлю.

"З цього моменту кожен, хто перебуває в аеропорту імені Бен-Гуріона, зобов'язаний весь час носити маску, і крапка. Жодних виключень. 100% людей, які в'їжджають в Ізраїль, будуть робити ПЛР-тест", - сказав Бенет.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кількість пунктів тестування в аеропорту збільшили з 30 до 70. Планується, що ця кількість буде збільшуватися.

"Ми знаємо про черги, бачили їх, тому я розпорядився збільшити кількість пунктів тестування, і це вже зроблено", - повідомив глава уряду.

Крім того, Бенет закликав ізраїльтян без нагальної потреби не виїжджати за кордон. Наразі це тільки рекомендація, а не вимога з боку уряду.

"На даному етапі прошу: якщо вам необов'язково їхати за кордон, відмовтеся від поїздки. Невідкладні поїздки - це одне, але якщо нема потреби, подорожуйте по Ізраїлю, у нас прекрасна країна", - наголосив він.

Нагадаємо, з 1 липня Ізраїль планує дозволити в'їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.

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