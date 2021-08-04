Израиль опять ужесточает ограничения: маски в людных местах и карантин для приезжих

В Израиле вводят ограничения, которые запрещают собираться в одном месте более 100 человек. Также в людных местах, на мероприятиях, где собирается 100 человек, все должны носить маски. Это правило касается даже тех случаев, когда люди собираются на открытой местности.

Кроме того, все приезжие в Израиль обязательно должны проходить карантин. Самоизоляция необходима не зависимо от того, проходил ли человек или нет вакцинацию от коронавируса. Период изоляции может длиться семь дней вместо десяти, однако при условии отрицательного теста на COVID-19.

Как известно, Израиль стал одной из первых стран, где начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Удалось этого достичь благодаря компании Pfizer, которая доставила в страну миллионы вакцин бесплатно в обмен на данные об эффектах вакцины. Сейчас в стране полную вакцинацию от коронавируса прошли 55% населения и примерно 85% взрослого населения получили одну дозу вакцины.

Однако в последнее время ситуация резко ухудшилась из-за распространения штамма "Дельта". Это вынуждает власти отменять ослабление карантина, которое было введено ранее.