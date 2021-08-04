Ізраїль знову посилює обмеження: маски в людних місцях і карантин для приїжджих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

В Ізраїлі вводять обмеження, які забороняють збиратися в одному місці більше 100 осіб. Також в людних місцях, на заходах, де збирається 100 осіб, всі повинні носити маски. Це правило стосується навіть тих випадків, коли люди збираються на відкритій місцевості.

Крім того, всі приїжджі в Ізраїль обов'язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна не залежно від того, чи проходила людина, чи ні вакцинацію від коронавірусу. Період ізоляції може тривати сім днів замість десяти, однак за умови негативного тесту на COVID-19.

Як відомо, Ізраїль став однією з перших країн, де почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Вдалося цього досягти завдяки компанії Pfizer, яка доставила в країну мільйони вакцин безкоштовно в обмін на дані про ефекти вакцини. Зараз в країні повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 55% населення і приблизно 85% дорослого населення отримали одну дозу вакцини.

Однак останнім часом ситуація різко погіршилася через поширення штаму "Дельта". Це змушує владу скасовувати ослаблення карантину, яке було введено раніше.