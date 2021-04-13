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Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но нужны ПЦР-тесты

Новина українською → Тель-Авив, Вторник 13 апреля 2021 14:14
Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но нужны ПЦР-тесты Фото: вакцинированные туристы в мае смогут поехать в Израиль (freepik)
Автор: РБК-Украина

Израиль с 23 мая откроется для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Но для въезда в страну все равно нужно будет делать ПЦР-тесты.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что туристам все равно нужно будет сделать ПЦР-тест до посадки в самолет, а также еще один ПЦР и серологический тест по прилету в аэропорт Бен-Гурион. Это нужно для того, чтобы подтвердить вакцинацию от COVID.

При этом будет установлено ограничение на количество туристов, которые могут прибыть в течение одного дня.

"После того, как мы открыли экономику, пришло время тщательно и вдумчиво содействовать развитию туризма. Открытие туризма является важным направлением для отрасли, которая особенно пострадала в год коронавируса", - заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.

Также стало известно, что Греция планирует открыться для украинских туристов в мае.

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