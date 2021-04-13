ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але треба ПЛР-тести

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 13 квітня 2021 14:14
Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але треба ПЛР-тести Фото: вакциновані туристи в травні зможуть поїхати до Ізраїлю (freepik)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль з 23 травня відкриється для іноземних туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Але для в'їзду до країни все одно треба буде робити ПЛР-тести.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає The Jerusalem Post.

Повідомляється, що туристам все одно треба буде зробити ПЛР-тест до посадки в літак, а також ще один ПЛР та серологічний тест по прильоту в аеропорт Бен-Гуріон. Це треба для того, щоб підтвердити вакцинацію від COVID.

При цьому буде встановлено обмеження на кількість туристів, які можуть прибути протягом одного дня.

"Після того, як ми відкрили економіку, прийшов час ретельно і вдумливо сприяти розвитку туризму. Відкриття туризму є важливим напрямком для галузі, яка особливо постраждала в рік коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.

Також стало відомо, що Греція планує відкритися для українських туристів в травні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Ізраїль туризм вакцинація Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19