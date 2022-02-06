Израиль отменяет многие COVID-ограничения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Новые правила начнут действовать с 7 января, до 1 марта. Начиная с понедельника израильтянам больше не нужно будет предоставлять свои сертификаты о вакцинации и результаты тестов в ресторанах, кинотеатрах, спортивных залах и отелях.

Кабинет министров также одобрил отмену ограничений по скоплению людей на собраниях, где организаторы проверяли наличие зеленых пропусков. Также отменили правила по количеству людей в магазинах и ресторанах. В кафе больше не будет нужна дистанция между столиками в 1,5 метра.