ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень

Новость на русском →
Ізраїль, Неділя 06 лютого 2022 04:10
Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень Фото: Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль скасовує більшість обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів країни через зниження захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нові правила почнуть діяти з 7 січня, до 1 березня. Починаючи з понеділка ізраїльтянам більше не потрібно буде надавати свої сертифікати про вакцинацію і результати тестів в ресторанах, кінотеатрах, спортивних залах і готелях.

Кабінет міністрів також схвалив скасування обмежень щодо скупчення людей на зборах, де організатори перевіряли наявність зелених перепусток. Також скасували правила щодо кількості людей у магазинах та ресторанах. У кафе більше не буде потрібна дистанція між столиками в 1,5 метра.

Однак підтвердження дійсного Green Pass як і раніше буде вимагатися при вході в закриті приміщення, де існує більш високий ризик зараження, наприклад, в зали для проведення заходів і танцювальні клуби.

Нагадаємо, що в Ізраїлі розповіли про ефективність четвертої дози вакцини від коронавірусу. Її почали вводити ізраїльтянам від 60 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус