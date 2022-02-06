Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Нові правила почнуть діяти з 7 січня, до 1 березня. Починаючи з понеділка ізраїльтянам більше не потрібно буде надавати свої сертифікати про вакцинацію і результати тестів в ресторанах, кінотеатрах, спортивних залах і готелях.

Кабінет міністрів також схвалив скасування обмежень щодо скупчення людей на зборах, де організатори перевіряли наявність зелених перепусток. Також скасували правила щодо кількості людей у магазинах та ресторанах. У кафе більше не буде потрібна дистанція між столиками в 1,5 метра.