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Израиль передаст Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 12:31
Израиль передаст Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Украине.

"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала договор с Pfizer, он касается закупки инновационных лекарств от коронавируса.

На прошлых выходных Украина получила почти 2,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

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