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Ізраїль передасть Україні півмільйона доз вакцини AstraZeneca

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 12:31
Ізраїль передасть Україні півмільйона доз вакцини AstraZeneca Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Партія буде надана через глобальний механізм COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Ізраїлю в Україні.

"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала договір з Pfizer, він стосується закупівлі інноваційних ліків від коронавірусу.

На минулих вихідних Україна отримала майже 2,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

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