Ізраїль передасть Україні півмільйона доз вакцини AstraZeneca
Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Партія буде надана через глобальний механізм COVAX.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Ізраїлю в Україні.
"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала договір з Pfizer, він стосується закупівлі інноваційних ліків від коронавірусу.
На минулих вихідних Україна отримала майже 2,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac.