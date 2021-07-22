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Израиль первым в мире испытает пероральную вакцину против COVID-19

Автор: РБК-Украина

Израиль собирается стать первой страной в мире, которая испытает пероральную вакцину против COVID-19. Компания Oravax Medical готовится начать клинические испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сейчас ожидают одобрения от Министерства здравоохранения, которое должно поступить в течение ближайших нескольких недель.

Oravax уже завершил производство GMP в Европе нескольких тысяч капсул, которые будут доступны для испытания в Израиле. Ожидается, что другие страны также начнут испытания.

Разработка вакцины началась с марта этого года.

Ученые надеются, что эта вакцина будет "гораздо более устойчивой к штаммам COVID-19". Ее тестируют в доклинических исследованиях по различным штаммам, включая "Дельта".

"Компания завершила пилотное исследование на животных и обнаружили, что вакцина способствовала развитию антител к иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина A (IgA). IgA необходим для более длительного иммунитета", - говорится в сообщении.

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Вакцинация